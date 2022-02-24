حادث سير مروع على طريق الموت بالانبار.. صور

2022/02/24 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط عدد من الضحايا بحادث سير مروع وقع على طرق الموت في الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حادث سير مروع وقع مساء اليوم، على طريق رمادي هيت".

وأضاف ان "المعلومات الأولية تشير الى سقوط عدد من الضحايا في الحادث".

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