ذكرى تسجيل أول إصابة بكورونا في العراق .. أرقام وإحصائيات

2022/02/24 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز سجل العراق أكثر من مليونين وربع المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في مثل هذا اليوم عام 2020. وتشير الإحصائية التي رصدتها وزارة الصحة العراقية، وفقاً لآخر موقف وبائي سُجّل اليوم الخميس 24 شباط 2022، إلى أن حصيلة الوفيات جراء مضاعفات الفيروس منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم …

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