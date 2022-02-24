بايدن يكشف ما تمخض عنه اجتماع الدول الصناعية السبع لمحاسبة روسيا

2022/02/24 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، أنه اتفق مع قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على المضي قدما بفرض حزم عقوبات على روسيا لمحاسبتها على اجتياح أوكرانيا

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