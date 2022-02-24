عالم فيروسات يحذر من عواقب لا رجعة فيها بعد كورونا

2022/02/24 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، من أن “كوفيد-19” يمكن أن يسبب فشلا كلويا.ويشير البروفيسور تشوماكوف في حديث لوكالة URA.RU الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن أن تسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، عواقب لا رجعة فيها.ويقول، “يشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من […]

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