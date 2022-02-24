2022/02/24 | 21:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pXaI_tCxhcQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التدخل الايراني … طوق التدخلات تغرقه المفاوضات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التدخل الايراني … طوق التدخلات تغرقه المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).