متنبئ جوي يحذر من طقس الليلة.. ماذا سيحدث؟

2022/02/24 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من نشاط متوقع للرياح السطحية الجنوبية الشرقية وما يصاحبها من غبار متصاعد هذه الليلة، في العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط ونينوى وذي قار والسماوة وبادية الجنوب وواسط وجنوب ديالى.وقال عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز” ان “هذه الرياح ستقل شدتها صباح الجمعة ، ولكنها تستمر نشطة في […]

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