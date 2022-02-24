الصحة تعلن وصول ادوية للاورام ونزف الدم الوراثي والالتهابات البكتيرية

2022/02/24 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن وصول ادوية للاورام ونزف الدم الوراثي والالتهابات البكتيرية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “بإشراف مباشر من مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية علي حسن البلداوي، وصلت ادوية من مناشىء عالمية رصينة منها تستخدم لعلاج اورام الثدي والمعدة واخرى لنزف الدم الوراثي اضافة […]

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