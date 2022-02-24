عقوبات انضباطية تنتظر مازن فياض بسبب رفضه المشاركة أمام الطلبة

2022/02/24 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، عن عقوبات انضباطية تنتظر لاعب الفريق مازن فياض.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “مدرب الفريق أيوب أوديشو، وجه بدخول اللاعب مازن فياض إلى أرض الملعب في مباراة الطلبة”.وأضاف أن “اللاعب رفض دخول المباراة، بالتالي فإن الإدارة تنتظر تقريراً من المدرب عن […]

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