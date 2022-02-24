الف مقاتل من الحشد الشعبي في ديالى يستنفرون لتأمين سير الزائرين للكاظمية المقدسة

2022/02/24 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن استنفار 1000 مقاتل لتامين المشاركة في خطة حمايو زوار الامام الكاظم( ع) في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اعلن حالة الاستنفار في 4 قواطع مهمة تمتد من خانقين وصولا الى الحدود الادارية بين ديالى وبغداد قرب ناحية جديدة الشط(30كم […]

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