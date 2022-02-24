2022/02/24 | 21:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، باتخاذ الإجراءات الممكنة لما يكفل أمن الجالية العراقية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفيًا بالقائم بالأعمال العراقيّ في كييف حسين عباس، وتفقد أحوال الجاليّة العراقيَّة والكادر الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّة العراق هناك".

وأكد وزير الخارجية، على "أهميّة اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانيّة"، وفقًا للبيان.

وفي وقت سابق، خاطبت وزارة الخارجية، مخاطبة الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، إنّ "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهدًا أوكرانيًا يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم".

وأضاف أنّ "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية إلى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".

وحثت السفارة العراقية في أوكرانيا بوقت سابق أيضًا، جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا.

اقرأ/ي أيضًا:

مستذكرين عواقب الحروب والاستبداد: تفاعل عراقي مع الحرب الروسية - الأوكرانية

الخطوط الجوية: عدد العراقيين في أوكرانيا مجهول ولم نتلق طلبًا للإجلاء

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توجه باتخاذ الإجراءات الممكنة لحماية الجالية العراقية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توجه باتخاذ الإجراءات الممكنة لحماية الجالية العراقية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).