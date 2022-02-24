2022/02/24 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: بوتين رفض جميع مبادرات حسن النية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: بوتين رفض جميع مبادرات حسن النية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: بوتين رفض جميع مبادرات حسن النية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).