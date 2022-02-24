2022/02/24 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الأعلى يدعو الكاظمي لضبط بعض منتسبي الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/24 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

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