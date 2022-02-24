2022/02/24 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول الامتحانات العامة (الوزاري) للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2021 – 2022 "الدول الأول".وبحسب جدول نشرته وزارة التربية، وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، فإن الامتحان يبدأ الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، أما اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جدول امتحانات الدور الأول الوزارية للدراسة الابتدائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جدول امتحانات الدور الأول الوزارية للدراسة الابتدائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).