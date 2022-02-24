تعرف على تشكيلة برشلونة لمواجهة نابولي

2022/02/24 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب برشلونة تشافي، تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في اياب الدور الاقصائي من الدوري الاوروبي.وسيدخل تشافي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيغن.خط الدفاع: ديست، بيكيه، اراوخو، البا.خط الوسط: بوسكتس، بيدري، دي يونغ.خط الهجوم: تراوري، فيران توريس، اوباميانغ.يذكر ان مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.وستنطلق […]

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