بايدن يكشف العقوبات التي ستفرض على روسيا بسبب اجتياح أوكرانيا

2022/02/24 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول دخول روسيا إلى أوكرانيا، والإعلان عن عقوبات بحق روسيا

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