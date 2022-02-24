2022/02/24 | 22:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tj5iTnGZBas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأول من نوعه.. مؤتمر موسع في #النجف لمناقشة التعديلات الدستورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأول من نوعه.. مؤتمر موسع في #النجف لمناقشة التعديلات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).