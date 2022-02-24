النص الكامل لتقرير بلاسخارت الربع سنوي عن العراق أمام مجلس الأمن

2022/02/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية تقرير مبعوثة

الأمم المتحدة في العراق، جينين

بلاسخارت،الربع سنوي أمام مجلس الأمن

الدولي بشأن تطورات الأوضاع في العراق،

وحراك تشكيل الحكومة.

وأكدت بلاسخارت، اليوم الخميس،

ض

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