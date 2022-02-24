اخصائية توضح ماعليك تجنبه بعد مخالطة مصاب بكورونا

2022/02/24 | 22:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يتعرض الكثير من الأشخاص إلى مخالطة مصابين بفيروس كورونا دون معرفتهم بإصابتهم، ما يزيد من احتمالية تلقيهم الفيروس التاجي وإصابتهم به بعد مدة قليلة.أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، تقول إنه بعد الاتصال بشخص مصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد، يجب تجنب ممارسة الرياضة.وتشير الأخصائية، إلى أنه بعد الاتصال بشخص ظهرت عنده […]

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