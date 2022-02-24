2022/02/24 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن عن جدول الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/24 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن جدول الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن جدول الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).