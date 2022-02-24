بالفيديو.. مازن فياض يرفض المشاركة كبديل في مباراة الزوراء والطلبة

2022/02/24 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وثقت عدسات الكاميرا لحظة رفض لاعب الزوراء مازن فياض، المشاركة مع فريقه كبديل في مباراة الطلبة.وسيواجه فياض عقوبات انضباطية بسبب رفضه لتوجيهات المدرب أيوب أوديشو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.وانتهى اللقاء بخسارة الزوراء بهدف دون رد في قمة الجولة 23 من البطولة.

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مازن فياض يرفض المشاركة كبديل في مباراة الزوراء والطلبة أولاً على ايرث نيوز.

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