خلال الأيام المقبلة.. العراق يتعرض لموجة منخفضة الحرارة وأمطار

2022/02/24 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، حالة طقس العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "توضح السحب المرصودة مساء الخميس وجبهة المنخفض على الشام حاليا ستتسبب بهطول زخات امطار رعدية هناك".

وأضاف أن "من المتوقع ان تتقدم تدريجيا نحو البلاد صباح الجمعة، والسحب الرعدية الممطرة ستدخل اجواء البلاد حاليا من جهة الغرب في مقدمة تاثير المنخفض ( منطقة الخط الجاف dry line)، ومن المتوقع ان تتقدم السحب نحو باقي مدن البلاد تدريجيا الليلة ونهار الجمعة لتشكل حالة جوية ممطرة".

وتابع عطية، أن "توقعات هذه الليلة لغاية صباح الجمعة تشير الى فرص هطول زخات خفيفة تشمل مناطق من الانبار وديالى والسليمانية وبادية الجنوب وذي قار والسماوة وشمال ميسان وواسط و نينوى وصلاح الدين وشمال بغداد واربيل وكركوك والنجف وشمال البصرة، اما نهار غد فمن المتوقع ان تستمر التقلبات الجوية، وتضعف الحالة في مناطق غرب وشمال الغرب، مع دخول جبهة المنخفض وتحول الرياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار ابتداء من ساعات قبل ظهر الجمعة".

وبين أن "هطول الامطار الجمعة متوقع في مدن جنوب البلاد ومنها البصرة والشمال كذلك وديالى وصلاح الدين وربما العاصمة وبعض مناطق من مدن الفرات الاوسط".

وأشار إلى أنه "مع تقدم ساعات نهار الجمعة، تتلاشى فرص الامطار تدريجيا ابتداء من مناطق غرب البلاد لتنتهي الحالة تماما مع حلول الليل وتحول الرياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار في اغلب المدن عدا مدن شمال البلاد تستمر فيها فرص الامطار لغاية نهار السبت وكذلك جنوب البصرة تستمر فيها فرص الهطول لغاية وقت متاخر من ليل الجمعة/ السبت".

وتابع: "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات ليعود الاعتدال في الطقس اعتبارا من ليل الجمعة والسبت".

وأصدر عطية بعض التحذيرات بشأن الطقس هي:

1- نحذر الليلة من نشاط متوقع للرياح السطحية الجنوبية الشرقية ومايصاحبها من غبار متصاعد في العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط ونينوى وذي قار والسماوة وبادية الجنوب وواسط وجنوب ديالى

2- ‏تقل شدتها صباح الجمعة، ولكنها تستمر نشطة في واسط وديالى.

3- تحول الرياح خلال نهار الجمعة الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية .

4-من العواصف الرعدية على فترات خصوصا شمال البلاد.

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