مواقع الكرملين ومجلس الفيدرالية الروسي تتعرض لهجوم سيبراني

2022/02/24 | 22:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعرضت مواقع الكرملين ومجلس الشيوخ في البرلمان الروسي على الإنترنت لهجمات إلكترونية مساء اليوم الخميس، ويتعامل المكتب الرئاسي لأمن المعلومات حاليا مع هذا الاعتداء.وقال مصدر برلماني لوكالة “سبوتنيك”: وتابعتها /المعلومة/، ان “الهجمات الإلكترونية لم تصب فقط الموقع الإلكتروني لمجلس الفيدرالية، ولكن أيضا الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي”.وأكد المصدر أن مكتب […]

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