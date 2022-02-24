بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

2022/02/24 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الأخير "سيكون منبوذاً على المسرح الدولي"، وأن "عدوان بوتين على أوكرانيا سينتهي بتكبد روسيا ثمناً اقتصادياً واستراتيجياً باهظًا.سوف نتأكد من ذلك".

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