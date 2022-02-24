منخفض جوي يضرب العراق مجدداً.. وتحذير من فيضانات في أربيل

2022/02/24 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

من المتوقع، ان تشهد مدن إقليم كردستان، موجة أمطار غزيرة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، وقد تتحول إلى فيضانات تضرب مناطق عدة في أربيل.

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وبحسب بيان لدائرة الإرصاد الجوية في الإقليم، حصل "ناس" على نسخة منه (24 شباط 2022)، فإن توقعات الطقس تشير إلى "انخفاض تأثير ضغط البحر الأبيض الأوسط، مما سيتسبب بموجة أمطار داخل إقليم كردستان ومن المرجح أن تغمر الفيضانات أربيل.

وأضاف البيان أنه "في صباح يوم الجمعة، من الفجر إلى بعد الظهر، ستشمل موجة من الأمطار والعواصف الرعدية بعض الأحيان جميع مناطق إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "تأثير الامطار سيستمر الى يوم السبت المقبل على شكل امطار غزيرة تكون شدتها فوق المناطق الجبلية".

وأكدت دائرة الإرصاد، أنه "خلال هذه الفترة، ستنخفض درجات الحرارة إلى نحو ( 2- 3 ) وستزداد سرعة الرياح الى ما فوق 40 ك"، محذرة من "احتمال ارتفاع منسوب المياه في أربيل، من الساعة 4:00 صباحا إلى الساعة 7:00 صباحا، من يوم الجمعة، ومن المرجح أن يرتفع منسوب المياه أكثر في شمال وشمال غرب مدينة أربيل".

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