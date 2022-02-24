التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة

2022/02/24 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن جدول الامتحانات العامة، للدراسة المتوسطة.وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه (24 شباط 2022)، إن “الامتحانات العامة (الوزارية) للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2021 – 2022 “الدور الأول، سبتدأ يوم 29/ 5.وأضافت الوزارة أن “الامتحان يبدأ الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي …

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