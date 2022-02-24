2022/02/24 | 22:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -oTxYfy_zMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين عائد الهلالي والنائب صباح صبحي حول الاستحقاقات الانتخابية بين الكتل | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين عائد الهلالي والنائب صباح صبحي حول الاستحقاقات الانتخابية بين الكتل | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).