تعرف على أغرب نكهات معجون الأسنان في العالم

2022/02/24 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعتبر معجون الأسنان من العناصر الأساسية في خزائن الحمامات بجميع المنازل، حيث يحرص الناس على تنظيف أسنانهم بشكل يومي، للوقاية من التسوس، ولكن يختلف البعض في اختيار نوع المعجون ونكهته، وقد يعتقد البعض أن جميع أنواع معجون الأسنان بطعم النعناع وهذا خطأ شائع، حيث يوجد أنواع نكهات مختلفة وغريبة، والتي نستعرضها في هذا […]

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