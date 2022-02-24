تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

2022/02/24 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موسكو، الخميس، تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل أفراد طاقمها، في خضم غزو عسكري روسي لأوكرانيا بدأ صباح الخميس.

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