وزير الخارجية لمسؤول أميركي: القوى الوطنية تكثف حوارات تشكيل الحكومة

2022/02/24 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن القوى الوطنية تكثف حوارات تشكيل الحكومة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى مع السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكيّة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء مُناقـَشة أبرز مُستجدّات الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة، والجُهُود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة".وأكـّد حسين، بحسب البيان، أنَّ "القوى الوطنيّة تُكثـِّف حواراتها؛ لتوفير الأجواء اللازمة للحفاظ على التوقيتات الدستوريّة لتشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق لنجاح عملها".وشدد على " حرص العراق لتعزيز هذه العلاقات، مُثمناً دور الولايات المتحدة الأمريكيّة الإيجابي والداعم للعراق وجُهُودها في مجلس الأمن ومجالات التنمية وبناء القدرات العراقيَّة.وتابع البيان، "كما جرى استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين العراق والولايات المُتحِدة الأميركيّة، وسُبُل تعزيزها، ومُناقشة مُستجدّات الساحة الإقليميّة، والدوليّة، وبحث التعاون والشراكة بين البلدين في مُختلِف المجالات على المستوى الثنائيّ والعمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، والتعاون الوثيق بين البعثتين العراقيَّة والأمريكيّة في نيويورك". من جانبها أكّدت السفيرة توماس غرينفيلد على "إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق في سبيل ضمان أمنه وإستقراره وازدهاره، وعلى استمرار العمل المُشترَك خصوصاً عبر المساهمة في برامج الأمم المتحدة وتقديم الدعم التنمويّ في العراق".

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