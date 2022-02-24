بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

2022/02/24 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب له إن "قواتنا لا تنخرط ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا.قواتنا لن تذهب إلى أوروبا للقتال في أوكرانيا، وإنما للدفاع عن حلفائنا في الناتو ولطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق".

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