تحطم طائرة عسكرية روسية كانت تنقل معدات عسكرية إلى حدود أوكرانيا

2022/02/24 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة الدفاع الروسية: تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز أنتونوف 26 بمقاطعة فولاونيج ومقتل طاقمها

وزارة الدفاع الروسية: الطائرة كانت تنقل معدات عسكرية وتحطمت لعطل فني فوق أراضينا المحاذية لأوكرانيا

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