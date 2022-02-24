2022/02/24 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يصعق روسيا و اوكرانيا بالرد الاول !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FGJk0s9TTZM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يصعق روسيا و اوكرانيا بالرد الاول !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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