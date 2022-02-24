تساؤلات بوتين التي قادت الى غزو أوكرانيا - عبدالله عطية شناوة

2022/02/24 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة ــ لماذا ننفق ثروات بلادنا الطائلة على دعم قواتنا المسلحة، وتعزيز وتطوير ترسانتنا النووية والصاروخية، هل من أجل استعراضات تافهة في الساحة الحمراء.



لا أحد يعيرها أهتماما؟ هل من أجل حيازة حصة صغيرة في سوق السلاح العالمي، تضيق عليها أمريكا، عبر فرض العقوبات على من يشتري منا سلاحا، لتحرمنا من أستخدام عائدات المبيعات في مزيد من التطوير والمنافسة؟ما قيمة ركام الحديد والبارود، والصورايخ فوق الصوت ......





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