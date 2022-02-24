حصد آلاف التعليقات.. فيديو

2022/02/24 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدمة "في ميزان فرانس برس" كشفت أن أن ذلك الادعاء غير صحيح.فالفيديو قديم ولا علاقة له بالتطورات العسكريّة الأخيرة في أوكرانيا.

يظهر في الفيديو ما يبدو أنها طائرات حربية تحلّق في السماء.

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