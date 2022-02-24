نزاع عشائري عنيف في القرنة يقطع الطريق بين البصرة والعمارة (فيديو)

2022/02/24 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةشهد قضاء القرنة في محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، نزاعا عشائريا عنيفا ما تسبب بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "نزاعا عشائريا كبيرا نشب في قضاء القرنة بمحافظة البصرة".

وأضاف ان "النزاع تسبب بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي البصرة وميسان مستخدمين فيه شتى أنواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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