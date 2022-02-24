دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية

2022/02/24 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

شهدت العاصمة الاوكرانية كييف، اليوم الخميس دوي انفجارات عنيفة.

وبدأت روسيا عمليلتها العسكرية في اوكرانية، واحرزت تقدما كبيرا، فيما توقع مسؤولين امريكيين ان تجتاح روسيا لاوكرانيا كاملة بعد بضع ايام.

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