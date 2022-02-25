من توعد بوتين إلى عدم مشاركة أمريكا بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

2022/02/24 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا، مرورًا بتوعد بوتين وبلاده بتكبد ثمن باهظ، إلى توضيح أن القوات الأمريكية لن تشارك في الصراع مع روسيا بأوكرانيا، إليكم أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأول خطاب له بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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