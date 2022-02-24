2022/02/24 | 23:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2021 – 2022.

ويبدأ الساعة الثامنة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، وفقًا لبيان وزارة التربية.

وفيما إذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بحسب التربية.

اقرأ/ي أيضًا:

"سما الموصلية"..



موت غامض لتلميذة في ننيوى والشرطة تدخل على الخط

التربية تسحب يد معلّمة في نينوى على خلفية تعنيف طفلة

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول الامتحانات الوزارية العامة للدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول الامتحانات الوزارية العامة للدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).