اغلاق طريقين شرقي بغداد

2022/02/25 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اغلاق طريقين شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تم غلق الطريق من منطقة المشتل باتجاه بغداد الجديدة وسريع الدورة إلى نزلة مجمع الزيوت".

وعزت القيادة ذلك الى "كثافة الزوار"، داعية "سالكي الطريق والذين يرومون العبور من الرصافة إلى الكرخ استخدام الطرق الأخرى المفتوحة لهذا الغرض".

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