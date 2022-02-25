2022/02/25 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية، التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل النووية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).