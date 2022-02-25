2022/02/25 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يواجه العراقيون في أوكرانياً أوضاعاً عصيبة، في ظل الاجتياح الروسي الأخير، حيث طالبوا حكومة بغداد بالتحرك من اجل إيصال مبالغ مالية عبر شركات التحويل العالمية أو بطرق اخرى، تفادياً من المشاكل المالية خلال الأزمة الراهنة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ووفقاً لحديث أحد المواطنين العراقيين المتواجدين في العاصمة "كييف"، لقناة الشرقية، وتابعه "ناس" الخميس (24 شباط 2022)، فإن "العاصمة الأوكرانية تشهد حظراً للتجوال، كما سُمع دوي انفجارات قبل ساعات من الآن (خلال فترة نشرة الخبر)".

ويضيف خلال حديثه: "الطلبة العراقيون عالقون، وحاولنا الخروج من العاصمة كييف لكن حظر التجوال حال دون ذلك"، مبيناً ان "السفارة العراقية اتخذت مواقف من السفر وأبلغت العراقيين بمخاطر الموقف".

ويشير المواطن العراقي، إلى "وجود زخم كبير على مراكز التسوق، رغم وفرة الطعام"، قائلاً: "لكننا لا نعلم ما الذي سيجري غداً".

اقرأ/ي أيضاً: تغطية شاملة لغزو روسيا لأوكرانيا (آخر الأخبار)

كما يقول إن "الكثافة العراقية تتركز في منطقة خاركوف، وهناك اعداد كبيرة في العاصمة كييف"، مطالباً الحكومة العراقية، بـ "التحرك لإيصال مبالغ مالية عبر شركات التحويل العالمية أو بنسق معين من أجل عدم وقوع أي عراقي في مشكلة مالية خلال هذه الازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون في أوكرانيا يطلقون نداءات استغاثة: أوضاع عصيبة ومطالب بتحويلات مالية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون في أوكرانيا يطلقون نداءات استغاثة: أوضاع عصيبة ومطالب بتحويلات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).