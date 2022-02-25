2022/02/25 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الدفاع، امرا بنقل مدير مديرية الاستخبارات العسكرية، الى رئاسة اركان الجيش، وتعيين بديل عنه.

ظهرت المقالة بالوثيقة: نقل مدير الاستخبارات العسكرية وتعيين بديل عنه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: نقل مدير الاستخبارات العسكرية وتعيين بديل عنه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: نقل مدير الاستخبارات العسكرية وتعيين بديل عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).