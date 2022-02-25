قوة أمنية تحاصر محكمة استئناف الكرخ.. والقضاء يوجه دعوة للكاظمي

2022/02/25 | 00:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا مجلس القضاء الأعلى، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى إجراء تحقيق بعد محاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ.

وقال المجلس في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ".

ودعا المجلس القائد العام للقوات المسلحة إلى "ضبط أداء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون"، مشددًا على "ضرورة تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة".

وأكد المجلس أنّ "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر أو ينفذها خلاف القانون".

ودعا المجلس الكاظمي إلى "إجراء تحقيق عاجل عن أسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر بيانًا يوم 24 شباط/فبراير تحدث فيه عن معلومات تفيد بضغوطات تمارس على القضاء العراقي.

وقال الصدر في تغريدة تابعها "ألترا عراق" على تويتر إنّ "هناك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد وملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوي" مستندًا في ذلك إلى "معلومات دقيقة وصلتني".

وشدد الصدر على "هيبة الدولة وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".

وأشاد زعيم التيار "بدور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف"، مطالبًا إياها بـ"المزيد من الحزم والقوة".

وأبدى الصدر استعداده التام "للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبر".

وتعهد بألّا يسمح "بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الأيدي فهيبة العراق فوق كل انتماء".

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