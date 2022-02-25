2022/02/25 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JEG5n2UKZeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ما فعلته القوة العسكرية التي خالفت القانون في الكرخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ما فعلته القوة العسكرية التي خالفت القانون في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).