بالوثيقة.. مدير جديد للاستخبارات العسكرية

2022/02/25 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة الدفاع تتضمن تسمية مدير جديد للاستخبارات العسكرية.

وتضمنت الوثيقة تسمية اللواء الركن زيد حوشي خلف في منصب مدير الاستخبارات العسكرية.

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