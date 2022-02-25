أربعة قتلى وجرحى بـ'عراضة عشائرية' في الناصرية

2022/02/25 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بـ"عراضة عشائرية" في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل واصيب ثلاثة اخرون مساء اليوم نتيجة عراضة عشائرية شهدت اطلاق نار".

وأضاف المصدر أن "الحادث ضمن حي الشهداء في الناصرية".

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