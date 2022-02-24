الرد الأول .. كلمة الرئيس بايدن حول الحرب في أوكرانيا

2022/02/25 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، موقف بلاده من الانخراط بالحرب ضد روسيا التي تشن حملة عسكرية كبيرة على أوكرانيا.

واعتبر الرئيس الأميركي في كلمة بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، (24 شباط 2022)، أن الهجوم الروسي “غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر”، مشددا على أن الولايات المتحدة “حذرت مرارا مما حدث اليوم”.

وأضاف “العدوان الروسي على أوكرانيا لن يدوم.



وسنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة”.

وقال موجها سهام الانتقادات نحو نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه “ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا”، وأنه “سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا”.

وتابع أن “بوتين يريد تغيير مستقبل العالم.



وسيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية”، مشددا على أن بلاده “لا نية لديها للتحدث معه”.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده لن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

واستطرد بايدن في تحذيره، قائلا: “سنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاء.



سنفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها..



وهناك إجماع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار”.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.

وأكد أن “كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد”، وتابع: “العقوبات الغربية على روسيا تستهدف 4 مصارف إضافية وأفرادا من النخبة”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن “بعض الدول الأوروبية ترفض إخراج روسيا من نظام سويفت”.

وفي الوقت نفسه، لفت بايدن إلى أن العقوبات على روسيا “ستحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها”، مؤكدا في الوقت نفسه على أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

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