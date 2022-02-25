2022/02/25 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاغا من أوكرانيا حول محطة النووية بعد فقدان السيطرة عليها.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها بأن “قوات مسلحة مجهولة” قد سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية التي تم إيقاف تشغيلها، مضيفة أنه “لم تقع إصابات أو دمار في الموقع”.ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي […]

ظهرت المقالة اوكرانيا تقدم بلاغا لوكالة الطاقة الذرية عن محطة تشيرنوبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوكرانيا تقدم بلاغا لوكالة الطاقة الذرية عن محطة تشيرنوبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوكرانيا تقدم بلاغا لوكالة الطاقة الذرية عن محطة تشيرنوبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).