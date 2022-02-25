روسيا.. القبض على مئات المحتجين ضد الهجوم على أوكرانيا

2022/02/25 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الروسية، الخميس، القبض على ما لا يقل عن 850 شخصا في 44 مدينة لمشاركتهم في احتجاجات ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب مجموعة OVD-Info المستقلة.

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