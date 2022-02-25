برشلونة يهزم نابولي برباعية ويبلغ دور الـ16 بالدوري الاوروبي

2022/02/25 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب برشلونة على مضيفه نابولي بأربعة أهداف لهدفين، اليوم الخميس.والتقى الفريقان على ملعب “مارادونا” في الاياب من الدور الاقصائي للدوري الاوروبي.وتوالى على تسجيل رباعية برشلونة كل من جوردي البا في الدقيقة 8 وفرنكي دي يونغ في الدقيقة 13 وبيكيه في الدقيقة 45 وبيير اميريك اوباميانج في الدقيقة 59.وجاء نابولي بالهدفين […]

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